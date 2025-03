C dans l’air du 24 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 24 mars 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 24 mars : invités et le sommaire

⬛ MURIEL DOMENACH, Ex – Ambassadrice de France auprès de l’OTAN.

Elle reviendra sur les conséquences potentielles d’un retrait américain de l’OTAN et les scénarios envisageables pour l’Alliance face à cette menace.

⬛ Ukraine : Trump va-t-il gagner son pari ?



Les négociations se poursuivent à Ryad avec une délégation américaine recevant les Russes après les Ukrainiens. Le Kremlin place la sécurité de la mer Noire au centre des discussions, tandis que les États-Unis se montrent optimistes, avec Steve Witkoff estimant des « progrès réels » et affirmant que Poutine « veut la paix ». Les Russes, cependant, relativisent la situation. En parallèle, les combats entre Ukraine et Russie continuent. La Russie accuse l’Ukraine d’avoir attaqué une station de pompage, compromettant le cessez-le-feu, tandis que Moscou riposte avec des drones.

Aux États-Unis, Trump attaque les universités accusées de promouvoir l’idéologie « woke » et de soutenir les manifestations pro-palestiniennes. Cette politique se traduit par l’arrestation de Mahmoud Khalil et la réduction de 400 millions de dollars de subventions à l’université de Columbia. Trump poursuit sa guerre contre le monde académique, démantelant notamment le ministère de l’Éducation.

En Europe, l’inquiétude grandit face à ces tensions. Face à un possible retrait des États-Unis de l’Otan, l’UE prévoit un plan de 800 milliards d’euros pour réarmer l’Europe d’ici 2030. Le ministre français Benjamin Haddad appelle à une préférence européenne en matière d’armement, soulignant l’importance de l’autonomie stratégique.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 24 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.