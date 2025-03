« Vandetta » : la série documentaire ce soir sur France 3 (19 mars 2025)

Publicité





« Vandetta » au programme TV du mercredi 19 mars 2025 – Ce mardi soir, France 2 diffuse série documentaire inédite « Vandetta ». Elle entend lever le voile pudiquement posée sur une Corse contaminée par la violence, l’argent sale et la loi du silence.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Vandetta » – présentation

À travers des témoignages exclusifs, du premier commissaire ayant croisé la route du clan au dernier repenti ayant partagé le quotidien des fils de la Brise de Mer, *Vendetta* retrace cette saga fascinante. Une histoire inédite, marquée par la fureur et les larmes, l’argent et les ambitions, les trahisons et la vengeance, qui éclaire la mécanique d’une violence ayant pris en otage l’île de Beauté.

Car si l’âge d’or de la Brise est révolu, son héritage demeure plus vivant que jamais. La vendetta le perpétue, tandis que son empreinte continue de hanter les esprits, alimentant un cycle de violence radicale et de corruption des élites qui gangrène la Corse, devenue au fil des années la région la plus meurtrière d’Europe.



