« Le goût du crime » : votre téléfilm ce soir sur France 2 (19 mars 2025)

« Le goût du crime », c’est le titre du téléfilm rediffusé ce soir, mercredi 19 mars 2025, sur France 2. Un téléfilm réalisé par Chloé Micout avec Cécile Bois, Charlie Dupont et Antoine Ferey dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Le goût du crime » : l’histoire et les interprètes

Ancienne chef étoilée, Laure Grenadier s’est reconvertie en critique gastronomique et anime sa propre chaîne sur Internet. Bien décidée à garder ses distances avec son ex-compagnon, le capitaine de police Nicolas Garnier, qui l’a quittée pour une femme plus jeune, elle se consacre entièrement à son travail et à leur fille Amandine.

Mais lorsque plusieurs restaurateurs lyonnais deviennent les cibles d’une série de crimes, Laure voit ses principes vaciller. Nicolas et son adjoint Baptiste réalisent rapidement que son influence et sa connaissance du milieu gastronomique local pourraient être précieuses pour leur enquête. D’autant plus que la première victime n’est autre que l’oncle de Laure… Impliquée malgré elle, elle finit par accepter de leur servir d’informatrice !



Le casting

Avec Cécile Bois (Laure Grenadier), Charlie Dupont (Nicolas Garnier), Antoine Ferey (Baptiste Toussaint), Denis Marechal (Olivier Potemski), Victoria Eber (Amandine), Stéphanie Pareja (Céline Mandrin), Bernard Le Coq (Jérôme Grenadier)

VIDÉO « Le goût du crime » : la bande-annonce