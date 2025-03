« Vengeance & haute couture » : votre téléfilm inédit ce 19 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Vengeance & haute couture » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 19 mars 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Vengeance & haute couture ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Vengeance & haute couture » : l’histoire, le casting

Amy menait une vie paisible jusqu’au jour où tout bascule : à la mort de sa patronne, elle hérite de la majorité des parts de l’entreprise, suscitant la colère de Blair, la fille de la défunte. Très vite, des agressions et des décès mystérieux frappent les employés, semant le doute dans son esprit. Même Kevin, son compagnon, la considère paranoïaque. Entre lui, Blair et Wanda, une ancienne employée licenciée, Amy ne sait plus à qui se fier. Et si elle était la prochaine sur la liste ?



Publicité





Avec : Brianna Cohen (Amy), Mo Sehgal (Kevin), Annie Sullivan (Blair), Monanik « Moe » Dugar (Wanda)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Jusqu’à ce que la mort vous sépare… ».

« Jusqu’à ce que la mort vous sépare… » : l’histoire et le casting

Katie et Tom s’envolent pour Hot Springs afin de célébrer leur mariage entourés de leurs amis les plus proches. Mais l’arrivée inattendue de la sœur de Katie, tout juste sortie de cure de désintoxication, marque le début d’une série d’incidents inquiétants. Peu à peu, leur séjour idyllique vire au cauchemar. Quelqu’un dans leur entourage semble déterminé à empêcher la cérémonie à tout prix… Pour protéger son couple, son mariage et sa propre vie, la future mariée devra percer les secrets qui l’entourent.

Avec : Ashley Dakin (Katie), Steven He (Tom), Shana Goodman (Amanda), Meghan Perry (Connie)