Plus belle la vie spoiler : Lamory arrêté, Jean-Paul dit la vérité à Lucie (20 mars 2025)

Grand moment d’émotion en vue demain dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 20 mars 2025, Jean-Paul va dire la vérité à Lucie au sujet du cancer de Léa.











Jean-Paul et Léa ayant arrêté de travailler, Lucie se pose des questions et veut savoir ce qu’ils lui cachent… Jean-Paul comprend qu’il est temps de parler à sa fille. Il annonce donc à Lucie que Léa a un cancer et lui assure qu’elle va se battre.

Jean-Paul est bouleversé quand Lucie lui demande si c’est possible de perdre deux fois sa maman… L’adolescente a peur, elle est très triste.

Pendant ce temps là, Samuel arrive chez Barbara au bon moment pour arrêter Lamory avant qu’il tente de tuer Yolande. Barbara est hospitalisée d’urgence, mais plus de peur que de mal. A l’hôpital, elle se réveille et découvre Louis à son chevet. Ils s’embrassent !



Au commissariat, Patrick annonce à Yolande et Jennifer que Lamory et Mélusine sont mis en examen et envoyé en prison. Ils ont trouvé toutes les preuves nécessaires. Mais Samuel en veut à Jennifer…

