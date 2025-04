Publicité





66 minutes du 20 avril 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 20 avril 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Restaus pas chers : ils misent sur le plat unique

Avec l’inflation, les prix des menus au restaurant ont grimpé de 20 % en trois ans. Résultat : de plus en plus de Français boudent les restaurants traditionnels, concurrencés par les boulangeries et leur offre de « snacking ».

Pour attirer de nouveau la clientèle, certains restaurateurs optent pour une nouvelle stratégie : proposer un unique plat à petit prix.

Un tarif fixe et un plat unique pour tous les convives. Longtemps réservé aux établissements gastronomiques, le concept du menu unique s’invite désormais dans la restauration de tous les jours.

C’est le cas d’un nouveau restaurant parisien, qui ne propose qu’un seul plat à sa carte : une saucisse purée à 6,90 euros. Un prix imbattable, encore inférieur à celui des célèbres bouillons, qui séduit une clientèle jeune aux budgets serrés.

Mais que trouve-t-on réellement dans l’assiette ? Est-ce vraiment un bon plan pour les clients ? Et comment ces restaurateurs parviennent-ils à proposer de tels tarifs ? Le plat unique serait-il la nouvelle recette miracle ?



Publicité





🔵 Foire de Lyon : des tendances et des bons plans

Chaque année, environ un millier de foires se tiennent en France. La Foire de Lyon, vieille de plus de 100 ans, rivalise toujours avec celle de Paris. Pendant dix jours, exposants et camelots s’y retrouvent pour présenter et vendre leurs dernières nouveautés.

Parmi eux, Guilhem, figure emblématique des camelots lyonnais. Sa spécialité : la raclette pour nettoyer les vitres, un des produits préférés des Français. Pour lui, la Foire de Lyon est « le » rendez-vous incontournable de l’année.

Un événement crucial également pour la marque « Tupperware », autrefois ultra populaire, qui cherche aujourd’hui à rebondir après une crise majeure. La Foire de Lyon marque ainsi un nouveau départ pour l’entreprise.

Pour les exposants, les enjeux sont considérables. Et pour les quelque 200 000 visiteurs attendus, la Foire est une véritable chasse aux bonnes affaires.

Immersion au cœur de cet événement qui mêle nouveautés, tendances et bons plans.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Puy du Fou : les coulisses du nouveau spectacle

Il est l’un des parcs préférés des Français. Avec 2,8 millions de visiteurs l’an passé, un record depuis son ouverture en 1989, le succès du Puy du Fou ne se dément pas. Pour conforter sa place de « numéro 3 » derrière Disneyland Paris et le Parc Astérix, le parc vendéen, maître des fresques historiques, mise cette année sur plusieurs nouveautés.

Nous avons pu suivre en exclusivité les coulisses de sa nouvelle superproduction : « L’Épée du Roi Arthur ». Un spectacle grandiose d’une vingtaine de minutes, enchaînant cascades et effets pyrotechniques spectaculaires.

Autre évolution cette saison : l’agrandissement du plus grand hôtel du parc. Il accueille désormais une centaine de chambres supplémentaires, décorées dans un style « Rome Antique », avec colonnes doriques et personnel vêtu de toges et de sandales.

Cette offre hôtelière enrichie s’inscrit dans une stratégie visant à prolonger le séjour des visiteurs sur le site.

Plongée dans la nouvelle saison du parc le plus audacieux de France.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.