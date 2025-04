C à vous du 4 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Trump au secours de Marine Le Pen, séisme politique, indépendance de la justice menacée… Caroline Fourest revient dans C à vous sur l’onde de choc après la condamnation

🔵 Pétain-Mitterrand : l’histoire d’un silence d’Etat raconté par Patrice Duhamel. Il publie le livre “La photo. Pétain-Mitterrand : l’histoire secrète du document qui aurait pu bouleverser la Vème République”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe traiteur

🔵 Dans la Suite de C à vous : Laurent Luyat pour le documentaire “Les années 80, une génération de tubes” diffusé vendredi 4 avril à 21h10 sur France 3; et Jamel Debbouze et Nelson Foix pour le film “Zion” en salle le 9 avril

