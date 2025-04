C à vous du 7 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Montée des extrêmes, fragilisation du modèle social… Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, est l’invité de #CàVous pour son nouveau livre “Un chien parmi les loups” à paraître aux éditions de L’Observatoire ce 9 avril

🔵 Lundi noir sur les marchés, Trump reste inflexible. On en parle avec Dominique Seux, éditorialiste économique pour Les Echos et France Inter dans



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Olivier & Martin Kretz, pour un spin-off de la série “L’Agence : nouvelles destinations” diffusé tous les jeudis sur TMC

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Hugo Riboulet, chef de “Groot La Tourte” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Axel Allétru, athlète handisport et pilote automobile de motocross et la réalisatrice. Stéphanie Pillonca pour leur documentaire : “Holeshot. Un virage pour la vie” diffusé le jeudi 17 avril à 21h sur Canal+ docs; et Alexandra Lamy, Gilles de Maistre et Noé Liu Martane pour le film “Moon le panda” en salle le 9 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 7 avril 2025 à 19h sur France 5.