C dans l’air du 11 avril 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 17 avril 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 17 avril : invités et le sommaire

⬛ Droits de Douane : peut-on encore se fier à Trump ?

Depuis quelques jours, les marchés financiers dictent le rythme des relations internationales. Après un fort rebond hier, les Bourses européennes ont de nouveau chuté à l’ouverture, dans le sillage de l’annonce par Pékin d’une hausse à 125 % des droits de douane sur les produits américains. Bien que Donald Trump ait suspendu ces droits pour 75 pays pendant 90 jours, il entend bien poursuivre sa guerre commerciale contre la Chine, sous l’influence de son conseiller Peter Navarro. Face à cette offensive, les Européens assistent avec inquiétude à l’éloignement progressif de leur allié américain. En signe de cette défiance croissante, les conservateurs allemands envisagent de rapatrier l’or stocké aux États-Unis. Plus alarmant encore : les investisseurs commencent à se détourner du marché de la dette américaine, pourtant considéré comme un refuge sûr.



Alors que l’économie mondiale vacille, l’administration Trump poursuit sa politique répressive envers les immigrés en situation irrégulière. Il y a quelques jours, la Cour suprême a validé l’expulsion vers le Salvador de plus de 200 personnes, présumées membres du gang Tren de Aragua, classé « organisation terroriste » par Washington. Bien que la justice ait déjà reconnu une erreur dans l’un de ces renvois, cette politique radicale reste soutenue par de nombreux descendants d’immigrés. À Brownsville, au Texas, où 94 % de la population est d’origine latino, certains jugent l’immigration incontrôlée et nuisible pour l’économie. Près de 55 % des électeurs y ont voté pour Donald Trump lors de la dernière présidentielle.

En France, la question de la souveraineté vis-à-vis des États-Unis se manifeste aussi à l’échelle locale. À Glomel, en Bretagne, la mine d’Andalousite est au cœur de vives tensions entre écologistes et la multinationale Imerys, qui souhaite étendre l’exploitation. Unique carrière d’Andalousite en Europe, la mine produit un minéral résistant aux chocs thermiques, très prisé dans les industries de la sidérurgie, de la fonderie et du ciment. Mais les riverains dénoncent ses effets néfastes sur l’environnement : pollution de l’eau et de l’air, nuisances sonores et atteintes à la biodiversité. De son côté, Imerys prévient : la fermeture du site entraînerait la perte de 120 emplois locaux.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 17 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.