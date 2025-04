Un Si Grand Soleil spoiler : Thierry au plus mal, Pablo prêt à déraper... (épisode du 16 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1621 du 16 avril 2025 – On peut dire que Thierry va avoir bien du mal à se remettre de l’incarcération de Suzanne dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Thierry est au plus mal et au commissariat, Alex tente de lui remonter le moral…











Alex lui parle de son histoire avec Gaëlle Listrac, il a vécu la même chose que lui et avec le temps, on s’en remet. Plus tard, Becker annonce à Thierry qu’il le force à prendre une semaine de vacances pour se reposer. Thierry n’est pas du tout enchanté à l’idée de se retrouver seul chez lui… En voiture, il fond en larmes.

De son côté, Elise apprend une bonne nouvelle : elle a sa promotion !

Quant à Pablo, il est avec Noa et Vincent pour préparer le coup… Noa et Pablo vont devoir récupérer des ordinateurs et les charger dans une camionnette, ils auront 15min. Pablo ne le sent pas mais Noa insiste et il accepte !



Pendant ce temps là, Hugo est convaincu que les choses s’arrangent et confie à Florent que Pablo a décidé de rester avec eux. Il pense qu’ils sont sur le bon chemin, Pablo est attachant. De son côté, Pablo retrouve ensuite Noura au cinéma. Et pendant le film, ils s’embrassent.

