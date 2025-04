C dans l’air du 17 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 17 avril 2025













C dans l’air du 17 avril : invités et le sommaire

⬛ Face à Trump, la Chine contre-attaque

Engagé dans une guerre commerciale avec le monde, Donald Trump, convaincu de sa position de force, pourrait en sortir affaibli. Principal visé, la Chine riposte aux surtaxes américaines de 145 % par des taxes de 125 % et suspend l’exportation de terres rares essentielles à plusieurs secteurs. Bien que Trump ait brièvement retiré certaines taxes, il les a finalement maintenues à 20 %. Pékin exige l’annulation totale des droits réciproques et a gelé ses commandes de Boeing, tout en boycottant soja, maïs et viande américains au profit de l’Australie et du Brésil. Avec une croissance de 5,4 % au premier trimestre 2025, la Chine durcit sa position, appelant à un dialogue « d’égal à égal ».



Aux États-Unis, l’inflation inquiète la Fed, que Trump critique violemment. Sa popularité chute à 53 % d’opinions négatives, et la contestation s’amplifie, notamment dans les universités. Alors, jusqu’où ira la confrontation sino-américaine, quelles conséquences pour l’économie mondiale, et comment les entreprises françaises réagiront-elles à cette situation ?

17 avril 2025