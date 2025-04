Ici Tout Commence spoiler : Gaspard frappe fort pour Pâques ! (vidéo épisode du 21 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est Gaspard qui va finalement être élu représentant des élèves de l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, pour Pâques, Gaspard va frapper fort !











En effet, Gaspard réunit les élèves pour annoncer qu’il a décidé d’organiser une chasse aux oeufs dans le parc. Et si les élèves sont septiques et que certains n’hésitent pas à se moquer, Gaspard précise que celui qui récoltera le plus d’oeufs remportera un cours particulier d’une heure avec le chef Teyssier !

De quoi motiver tout le monde. Tom est prêt à tout et même à voler les oeufs de Naël… Jasmine est sidérée.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1159 du 21 avril 2025, Gaspard annonce une chasse aux oeufs

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.