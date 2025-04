C dans l’air du 19 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 19 avril : invités et le sommaire

⬛ Face à Trump et la Chine : nos entreprises en danger

L’escalade entre les États-Unis et la Chine sur la question sensible des droits de douane peut-elle prendre fin ? Depuis le 2 avril, date à laquelle Donald Trump a annoncé sa nouvelle politique commerciale, les deux puissances s’affrontent dans un bras de fer intense, entraînant une flambée des tarifs douaniers. Aujourd’hui, les produits chinois sont taxés à hauteur de 145 % par Washington, tandis que Pékin impose des droits de 125 % sur les produits américains. Cependant, un léger assouplissement semble poindre : jeudi dernier, Donald Trump a affirmé qu’il ne fallait pas aller trop loin, estimant qu’un niveau de taxation trop élevé dissuaderait simplement les consommateurs. Il s’est ainsi montré prêt à réduire les tarifs dans le cadre d’un éventuel accord avec la Chine. Par ailleurs, Trump s’est dit confiant quant à la signature d’un accord avec l’Union européenne.



Cette inflexion s’explique par les premiers résultats décevants de sa stratégie : les marchés financiers et l’économie américaine réagissent négativement aux récentes mesures. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (Fed), anticipe une hausse de l’inflation ainsi qu’un ralentissement de la croissance économique. Certains experts n’hésitent pas à évoquer le risque d’une récession. En quelques jours, la crédibilité de Donald Trump a donc été sérieusement ébranlée.

La guerre commerciale a également des répercussions sur l’Union européenne, et particulièrement sur la France. De nombreux acteurs économiques craignent aujourd’hui une inondation du marché européen par des produits asiatiques à bas prix. L’Asie, déjà confrontée à une surproduction, chercherait en effet à écouler massivement ses marchandises en Europe si le marché américain lui était fermé. Pour les entreprises européennes en concurrence directe avec les producteurs asiatiques, le danger est réel. Une équipe de C dans l’air est allée à la rencontre d’un fabricant de tancarvilles ainsi que de la société Le Slip Français, deux entreprises qui, jusqu’à présent, réussissaient à rivaliser avec la concurrence chinoise. Leurs dirigeants partagent leurs inquiétudes face à la situation actuelle.

Aux États-Unis, le département de l’efficacité gouvernementale (Department of Government Efficiency, DOGE), dirigé par Elon Musk, est loin d’avoir atteint ses objectifs : sur les 2 000 milliards de dollars de réductions budgétaires annoncés, seulement 15 % ont été effectivement réalisés. Selon une enquête du New York Times, les chiffres avancés par le gouvernement seraient largement exagérés, voire erronés. Elon Musk, le fantasque milliardaire aux commandes de ce programme partiellement raté, devrait prochainement quitter ses fonctions, d’autant plus que ses propres entreprises privées traversent actuellement une période difficile.

Donald Trump dispose-t-il réellement d’une stratégie cohérente pour mener cette guerre commerciale ? Quelle stratégie les entreprises françaises doivent-elles adopter face à la concurrence asiatique ? Le passage d’Elon Musk au gouvernement américain peut-il être qualifié d’échec ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce samedi 19 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.