Tennis Barcelone : Alcaraz / Fils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Barcelone ATP – le match Alcaraz / Fils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi après-midi. Le tournoi de tennis ATP 500 de Barcelone se poursuit aujourd’hui et le français Arthur Fils affronte l’espagnol Carlos Alcaraz en demi-finale.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 16h sur Eurosport.







Carlos Alcaraz : le favori en quête d’un triplé

Tête de série numéro 1 et actuel numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz poursuit sa quête d’un troisième titre à Barcelone après ses victoires en 2022 et 2023. Absent en 2024 en raison d’une blessure, il revient en force cette année. En quart de finale, il a dominé l’Australien Alex de Miñaur en deux sets (7-5, 6-3). Et il vient d’être sacré à Monte-Carlo dimanche dernier.

Arthur Fils : l’étoile montante du tennis français

Arthur Fils, 20 ans, est devenu le nouveau numéro 1 français en 2025. Il a atteint les quarts de finale à Indian Wells et Monte-Carlo, confirmant sa progression sur le circuit. À Barcelone, il a bénéficié du forfait de Stefanos Tsitsipas en quart de finale, accédant ainsi à sa première demi-finale dans un tournoi ATP 500 sur terre battue.



Un duel prometteur

Cette rencontre oppose deux jeunes talents du tennis mondial, chacun avec un style de jeu dynamique et offensif. Carlos Alcaraz, soutenu par le public catalan, cherchera à imposer son rythme, tandis qu’Arthur Fils tentera de créer la surprise et de décrocher une place en finale. Notez qu’ils se sont déjà affrontés la semaine dernière Monaco et c’est l’espagnol qui avait remporté la victoire.

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Fils, demi-finale du tournoi de tennis de Barcelone, un match à suivre cet après-midi sur Eurosport.