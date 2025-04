C dans l’air du 21 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 21 avril 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 21 avril : invités et le sommaire

⬛ Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, évoquera la mort du pape François, les réactions en France, l’évaluation nuancée de son pontificat, ainsi que les rites funéraires de l’Église catholique.

⬛ Mort du pape François : l’émotion mondiale



Publicité





Il laissera une empreinte profonde dans l’histoire de l’Église par son humilité et son engagement envers les plus vulnérables. Douze ans après son élection, le pape François, né Mario Bergoglio, s’est éteint ce lundi matin à l’âge de 88 ans. Premier souverain pontife issu d’Amérique latine, ce fils d’immigrés italiens naturalisé argentin s’est illustré par ses prises de position en faveur des migrants, de la protection de l’environnement et du dialogue interreligieux. Parmi ses déclarations marquantes, son approche ouverte sur l’homosexualité reste gravée : « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? » Dès le début de son pontificat, il s’est voulu le porte-voix des plus démunis : « Comme je voudrais une Église pauvre et pour les pauvres ! », clamait-il en 2013 au Vatican.

L’annonce de sa mort a déclenché une vague d’hommages à travers le monde, d’Emmanuel Macron à Vladimir Poutine, en passant par JD Vance, le vice-président américain, qui avait pu le rencontrer brièvement au Vatican dimanche : « J’ai été heureux de le voir hier, même s’il était manifestement très affaibli », a-t-il confié.

Tout au long de ses années au Saint-Siège, le pape François a défendu avec constance les droits des migrants. En juillet 2013, son tout premier déplacement l’a conduit à Lampedusa, symbole tragique de la crise migratoire européenne. Là, il dénonçait « la mondialisation de l’indifférence », regrettant que la Méditerranée soit devenue un cimetière. Dès lors, son appel à « construire des ponts plutôt qu’ériger des murs » deviendra un fil rouge de son message, repris encore lors de sa visite à Marseille en 2023.

Il a également institué un ministère pour les migrants au Vatican et, lors d’un déplacement à Lesbos, il a personnellement ramené douze réfugiés syriens à bord de son avion. Face à la montée des tensions migratoires, notamment avec l’administration Trump ou certains partis d’extrême droite européens, ses relations avec ces courants sont restées tendues, à l’image du leader italien Matteo Salvini, qui revendiquait Jean-Paul II comme « son pape ».

Parmi les grandes questions sociétales de son pontificat, celle de la fin de vie a provoqué des débats houleux entre l’Église catholique et l’État français. « Derrière des mots doux, on dissimule une violence, celle de l’euthanasie ou du suicide assisté », dénonçait il y a un an Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre. Le projet de loi sur la fin de vie, porté par l’ancien Premier ministre Gabriel Attal, a été suspendu suite à la dissolution de l’Assemblée en juin 2024. Depuis, les leaders de la majorité s’opposent sur son avenir : François Bayrou propose de scinder le texte, tandis que Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée, souhaite qu’il soit examiné au plus vite.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 21 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.