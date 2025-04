The Voice : Jean-Louis Aubert et Gims invités de la demi-finale en direct

Publicité





Événement exceptionnel ce samedi soir sur TF1 ! À l’occasion de la demi-finale de The Voice 2025, les quatre coachs emblématiques — Florent Pagny, Zaz, Patricia Kaas et Vianney — accueilleront un invité d’honneur : Jean-Louis Aubert.











Publicité





Véritable légende du rock français, l’ex-leader du groupe mythique Téléphone, également auteur de tubes incontournables comme « Juste une illusion », « Alter ego » ou encore « Voilà, c’est fini », s’installera pour la première fois dans le célèbre fauteuil rouge en tant que Super Coach.

Dans ce rôle inédit, Jean-Louis Aubert interviendra tout au long de l’émission aux côtés des coachs, partageant avec les talents sa sensibilité artistique, son regard affûté et son immense expérience de la scène.

Et ce n’est pas tout ! Pour rendre cette soirée encore plus inoubliable, Gims, superstar aux multiples records de ventes, montera sur scène pour offrir une prestation exclusive. Avec son style unique mêlant pop urbaine et sonorités afro, et sa voix reconnaissable entre toutes, il partagera un moment musical exceptionnel avec les talents encore en compétition.



Publicité





Ne manquez pas cette demi-finale historique de The Voice 2025, samedi soir en direct sur TF1 et TF1+, avec Jean-Louis Aubert en Super Coach et Gims pour un show d’exception !