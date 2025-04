C dans l’air du 24 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 24 avril 2025, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 24 avril : invités et le sommaire

⬛ Affaire Bétharram : scandales en série

Un livre bouleversant sort ce jeudi : Le silence de Bétharram, signé Alain Esquerre. Dans cet ouvrage, l’auteur révèle le système de violences mis en place pendant des décennies au sein de l’institution catholique privée de Bétharram. Aux côtés de la journaliste Clémence Badault, il a recueilli les récits poignants de dizaines de victimes, qui décrivent les sévices physiques et sexuels subis au cours de leur scolarité.



Publicité





À ce jour, plus de 200 plaintes ont été déposées contre l’établissement béarnais, fruit d’un an et demi de mobilisation pour faire émerger la vérité. Parmi les témoignages figure celui d’Hélène Perlant, fille du Premier ministre François Bayrou. Elle affirme avoir été victime de violences durant un camp d’été organisé par la congrégation rattachée à l’établissement aujourd’hui mis en cause. « Je voulais être recensée comme une victime parmi d’autres, en tant que fille du Premier ministre », a-t-elle confié sur France Inter. Elle précise que son père ignorait ce qu’elle avait subi : « J’ai été contrainte de lui en parler lorsque Le Canard enchaîné l’a contacté. Nous n’avions pas prévu de le révéler. »

Profondément touché, François Bayrou a réagi : « En tant que père, cela me transperce. Que de tels abus aient pu avoir lieu sans que personne ne le sache est presque insupportable. » Il affirme que sa fille ne l’avait jamais informé de ces violences, tout en soulignant que « ce n’est pas une affaire personnelle » mais « une affaire collective ». Il assure penser d’abord aux victimes : « Je ne veux pas les abandonner. »

Le Premier ministre doit être entendu le 14 mai par la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les faits. Interrogé à ce sujet, il déclare : « Depuis le premier jour, je dis la vérité de ce que je sais, et je n’ai aucun problème à répondre à la commission. »

Par ailleurs, un ancien gendarme et un ancien juge ayant enquêté sur la toute première plainte pour viol visant un membre du clergé de l’établissement affirment que François Bayrou serait intervenu à l’époque. Des accusations formellement démenties par ce dernier. Originaire de la région, maire de Pau, ancien député et président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu’ex-ministre de l’Éducation nationale, Bayrou nie avoir jamais eu connaissance des faits.

Nos journalistes ont également recueilli d’autres témoignages de victimes et interrogé le juge Édouard Durand, spécialiste du droit des enfants et figure engagée dans la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 24 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.