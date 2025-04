Un Si Grand Soleil spoiler : Hugo soutient Pablo, Vincent arrêté (épisode du 29 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1630 du 29 avril 2025 – On peut dire que Pablo s’est mis dans une sacrée galère dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors que braquage a mal tourné et que Hugo s’est pris une balle, Pablo est au commissariat et il culpabilise…











Hugo s’en est sorti indemne grâce à son gilet par balle mais Pablo est au plus mal. Sabine lui a dit qu’ils avaient perdu leur temps avec lui et qu’il n’en valait pas la peine, ses mots le hantent.

Quand Hugo sort de l’hôpital, il témoigne auprès de Yann. Il a vu Pablo se faire blesser par Vincent, il est convaincu que son fils n’était pas d’accord avec ce qu’il faisait. Mais Yann lui rappelle qu’il est complice, il risque gros.

Hugo va ensuite parler à son fils seul à seul. Pablo s’excuse auprès de son père, il s’en veut et aurait préféré prendre la balle à sa place ! Pablo ajoute qu’il va aller en prison, ils vont être tranquilles. Mais Hugo ne compte pas abandonner son fils, il lui promet de ne pas le lâcher et lui assure qu’il n’est pas une perte de temps. Hugo prend son fils dans les bras…



Pendant ce temps là, Thaïs et Yann arrêtent Vincent alors qu’il allait récupérer les faux papiers.

