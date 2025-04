Danse avec les Stars : Natasha St-Pier absente de la finale, elle ne remettra pas le trophée

Publicité





C’est une tradition que les fans de Danse avec les Stars attendent toujours avec impatience : la remise du trophée par le ou la gagnante de la saison précédente. Mais cette année, le rituel sera bouleversé. Natasha St-Pier, grande gagnante de la saison dernière, ne pourra malheureusement pas être présente pour couronner son successeur ou sa successeuse lors de la grande finale, diffusée en direct ce vendredi soir sur TF1.











Publicité





Dans une interview accordée au Parisien, la chanteuse a partagé sa déception : « C’est ma plus grosse tristesse. Nous avons envisagé tous les moyens mais je serai en spectacle à plus de deux heures de route de Paris… J’aurais tellement voulu être là car cette émission me tient vraiment à cœur et représente beaucoup pour moi. Mais cela ne m’a pas empêchée d’avoir suivi et aimé cette saison »

Engagée dans sa tournée, Natasha St-Pier se produira ce même soir sur scène, rendant sa venue logistique impossible malgré plusieurs tentatives. Un coup dur pour l’artiste, très attachée à l’émission qui lui a permis de se révéler sous un autre jour et de tisser un lien fort avec le public.

Si son absence laissera un vide, elle n’enlèvera rien à l’intensité de cette finale très attendue, où les derniers couples en lice – Lénie et Jordan, Adil et Anna, Florent et Elsa – se livreront une ultime bataille sur le parquet pour décrocher le célèbre trophée de cristal. TF1 n’a pas encore annoncé qui se chargera de la remise du prix à la place de Natasha St-Pier, mais l’émotion, elle, sera bien au rendez-vous.



Publicité





Rendez-vous vendredi soir pour un final en apothéose !

Sondage Danse avec les Stars 2025