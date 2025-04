Les Traîtres : Jade Leboeuf explique les raisons de son abandon

Publicité





Hier soir, les téléspectateurs du jeu d’M6 « Les Traîtres » ont été surpris par l’abandon inattendu de Jade Leboeuf. La jeune femme, très impliquée dans l’aventure, a quitté l’émission de manière prématurée, suscitant de nombreuses interrogations. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, elle a tenu à clarifier les raisons personnelles qui l’ont poussée à prendre cette décision difficile.











« Il y a eu un décès dans la famille de Stéphane, mon ex-mari », a-t-elle confié. Une nouvelle bouleversante qui l’a profondément touchée. Face à cette épreuve, Jade n’a pas hésité une seconde : « À ce moment-là, je n’ai pas pensé à l’association, je n’ai pas pensé au jeu, j’avais envie d’être avec mes proches. »

Si sa décision était dictée par le cœur, elle n’en cache pas moins une certaine amertume quant à son départ précipité. « Avec du recul, évidemment, je suis frustrée de ne pas avoir fini le jeu, de m’être fait bannir ou d’avoir été éliminée à une table ronde, même si j’avais bien conscience que c’était assez cuit pour moi », confie-t-elle avec franchise.

Mais c’est surtout pour l’association qu’elle représentait que la fille de Franck Leboeuf éprouve le plus de regrets. « Bien évidemment, je suis frustrée pour l’association que je représentais. J’aurais aimé pouvoir les défendre plus, car c’est une cause qui me tient à cœur. ». Notez qu’elle était là pour l’association « Elle’s imagine’nt », qui soutient les femmes victimes de violences conjugales.



Ce départ, bien que douloureux, témoigne de la sincérité et de l’engagement personnel de Jade, même en dehors du jeu. Elle aura, malgré tout, marqué cette saison par sa détermination, son authenticité, et son humanité.