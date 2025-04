C dans l’air du 28 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 28 avril 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 28 avril : invités et le sommaire

⬛ Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu en Ukraine du 8 au 10 mai pour les 80 ans de la victoire contre l’Allemagne nazie, avertissant que Moscou riposterait en cas de violation par Kiev. Le Kremlin exige aussi, pour toute négociation, la reconnaissance internationale de l’annexion de la Crimée et d’autres territoires ukrainiens.

Ces annonces interviennent alors que Washington parle d’une « semaine cruciale » pour les pourparlers. Donald Trump a exhorté Poutine à « signer l’accord » et suggéré que Zelensky serait prêt à céder la Crimée, proposition que Kiev continue de refuser. Washington pousse toutefois vers un plan de paix défavorable à l’Ukraine, incluant la levée de sanctions contre Moscou.



Publicité





La Crimée reste un enjeu stratégique et symbolique majeur pour les deux camps. Pendant ce temps, la Corée du Nord a envoyé 14 000 soldats et des millions de munitions pour soutenir la Russie. La situation militaire sur le terrain reste tendue, comme en témoignent les soldats ukrainiens récemment revenus du front.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 28 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.