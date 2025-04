JT de 13H – Votre Plus Beau Marché 2025 : lancement du vote, les 24 marchés lauréats dévoilés

Publicité





Votre Plus Beau Marché saison 8, lancement des votes – C’est aujourd’hui, lundi 28 avril, que Marie-Sophie Lacarrau a officiellement lancé la saison 2025 de « Votre Plus Beau Marché » dans le journal de 13h de TF1. Elle a notamment donné le coup d’envoi du vote national sur la page dédiée du site TF1 INFO et révélé les noms des 24 marchés lauréats.





Les votes auront lieu jusqu’au 29 mai pour départager les 24 marchés régionaux lauréats en lice.







Le lendemain, vendredi 30 mai, Marie-Sophie Lacarrau annoncera les 10 finalistes de cette saison 8 et donnera le coup d’envoi de la seconde phase de vote. Vous pourrez alors départager les finalistes jusqu’au 13 juin.

La semaine du 16 juin, un super jury composé de trois personnalités et de trois téléspectateurs, sélectionnés via un jeu concours, se réunira pour débattre et élire leur marché préféré. Le grand gagnant du concours « Votre plus beau marché 2025 » sera dévoilé en direct dans le journal de 13H de TF1, lors d’une émission spéciale la semaine du 23 juin. On découvrira alors quelle ville rejoindra Sanary-sur-Mer, Montbrison, Dieppe, Étaples-sur-Mer, Narbonne, La Réole et Niort au palmarès de « Votre plus beau marché ».



Votre Plus Beau Marché 2025 : les 24 marchés lauréats

Alsace : marché de Sélestat

Antilles-Guyane : marché du Moule en Guadeloupe

Aquitaine : marché de Salies-de-Béarn

Auvergne : marché de Billom

Basse-Normandie : marché Saint-Sauveur de Caen

Bourgogne : marché des Halles de Dijon

Bretagne : marché de Saint-Quay-Portrieux

Centre : marché de Loches

Champagne-Ardenne : marché des Halles de Saint-Dizier

Corse : marché d’Ajaccio

Franche-Comté : marché des Halles couvertes de Dole

Haute-Normandie : marché de Lyons-la-Forêt

Île-de-France : marché Notre-Dame de Versailles

Languedoc-Roussillon : marché des Halles de Béziers

Limousin : marché de Meyssac

Lorraine : marché couvert de Metz

Midi-Pyrénées : marché de Cahors

Nord-Pas-de-Calais : marché de Bergues

Provence-Alpes-Côte d’Azur : marché de l’Isle-sur-la-Sorgue

Pays de la Loire : marché de Clisson

Picardie : marché de Soissons

Poitou-Charentes : marché de Royan

La Réunion : marché de Saint-Pierre

Rhône-Alpes : marché d’Annecy