Un Si Grand Soleil spoiler : Pablo retrouve Noura, Manu et Eve plus en phase.. (épisode du 1er mai 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1632 du 1er mai 2025 – Pablo va finalement avoir une dernière chance dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, le fils de Hugo peut revenir à la maison et retourner au lycée.











On lui pose un bracelet électronique et il a des horaires strictes : il doit être à la maison de 18h à 8h et il est impératif qu’il aille au lycée chaque jour. Après une ultime confrontation avec Noa et Vincent au commissariat, Pablo dit au revoir à son ami, qui est envoyé en prison.

Au lycée, Pablo retrouve Noura. Il s’excuse et lui explique tout ce qui s’est passé. Pablo explique à Noura qu’il a envie qu’ils continuent tous les deux. Noura hésite mais finit par lui prendre la main. Elle lui dit « plus jamais », Pablo lui promet et ils s’embrassent.

De son côté, Sabine n’est pas sur la même longueur d’ondes que Hugo. Elle pense qu’ils n’auraient pas du accueillir de nouveau Pablo, ils ne peuvent plus lui faire confiance. Mais Hugo refuse de laisser tomber son fils, il est convaincu qu’il a retenu la leçon.



Quant à Eve et Manu, ils ne sont plus en accord… Eve est de plus en plus proche de Rebecca, à tel point qu’elle aimerait officialiser leur trouple. Mais Manu refuse que tout le monde sache, il veut que leur vie privée reste privée.

