C dans l’air du 30 avril 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 30 avril 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 30 avril : invités et le sommaire

⬛ Trump : « Vous n’avez encore rien vu »

Pour ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche, Donald Trump a célébré son début de mandat devant ses partisans dans le Michigan, clamant avoir connu « les 100 jours les plus réussis de l’histoire » et promettant que « tout ne fait que commencer ». Pourtant, les sondages sont sévères : seulement 39 % des Américains approuvent son action, un record d’impopularité à ce stade depuis 80 ans.



Sur le plan économique, la guerre commerciale engagée avec la Chine a provoqué une inflation inquiétante, et 72 % des Américains craignent une récession imminente. Malgré ses promesses de baisse des prix, les mesures tarifaires ont eu l’effet inverse.

Trump gouverne essentiellement par décrets – plus de 140 en trois mois – contournant le Congrès, et tente d’élargir ses pouvoirs présidentiels, ce que 64 % des citoyens jugent excessif. Il vise aussi les contre-pouvoirs : attaques répétées contre les juges, tentatives de réduire l’indépendance de la justice, et pressions sur les médias. Dernier exemple : la démission forcée du producteur de « 60 Minutes » après une plainte présidentielle contre CBS.

En parallèle, des soupçons de conflits d’intérêts persistent, entre immobilier, cryptomonnaie et actions en justice.

Quel est le vrai bilan de ces 100 jours ? Les États-Unis glissent-ils vers une crise constitutionnelle ? Les contre-pouvoirs peuvent-ils encore résister ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 30 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.