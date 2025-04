Un Si Grand Soleil spoiler : Eve trompe Manu, Elisabeth furieuse (épisode du 3 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1634 du 3 mai 2025 – L’histoire entre Eve, Manu et Rebecca va mal tourner dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Rebecca propose à Eve et Manu de passer la soirée ensemble, Manu décline car il travaille.











Mais dans la journée, Rebecca écrit à Eve et lui propose de se voir sans Manu… Eve est perdue et ne répond pas. Et à la clinique vétérinaire, Charles surprend Rebecca qui envoie un message à Eve !

Le soir, Rebecca se rend finalement chez Eve. Elles couchent ensemble et Eve a des remords vis à vis de Manu. Elle supprime le message de Rebecca sur son téléphone et quand Manu rentre, elle prétexte être fatiguée et va se coucher… Ils sont clairement passés du trouple à la tromperie !

De son côté, Alain découvre que Clémence a été embauchée à l’hôpital mais Flore ne lui avait rien dit. Il doit donc l’annoncer à Elisabeth, qui est furieuse de ne pas avoir été prévenue avant…



