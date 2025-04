Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2025, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Troubles alimentaires : elles se battent pour que leur bébé parvienne à manger ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2025 à 13h55 « Troubles alimentaires : elles se battent pour que leur bébé parvienne à manger » (inédit)

Le deuxième enfant d’Amandine a souffert de troubles de l’oralité, nécessitant une alimentation par sonde. Le cauchemar se répète avec son petit dernier, Thelyo, âgé de 9 mois, qui présente un reflux gastro-œsophagien sévère, refuse de s’alimenter et doit, lui aussi, être nourri par sonde. Son témoignage sera diffusé cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Communauté sectaire : le jour où elles ont réussi à s’enfuir » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille des invitées ayant grandi au sein de communautés sectaires, soumises à des règles et des codes stricts pendant de longues années. Coupées du reste du monde, elles se sont construites en marge de la société. Lorsqu’elles ont enfin trouvé la force de s’en échapper, elles ont découvert que le plus difficile restait à venir : apprendre à s’ouvrir et à s’adapter à un monde extérieur qu’on leur avait toujours présenté comme dangereux. Clarisse, Léa et Jehanne nous livrent le récit de ce chemin difficile qui les a menées vers leur renaissance.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 23 avril 2025

À 13h50 dans #CCA. pic.twitter.com/mgWauAb0OJ — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) April 23, 2025

