« Disparu dans le désert » : votre téléfilm inédit ce 23 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

« Disparu dans le désert » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 23 avril 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Disparu dans le désert ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Disparu dans le désert » : l’histoire, le casting

Charlie se rend aux obsèques de son père, accompagnée de son fiancé Aidan. Alors qu’ils traversent le désert, leur voiture électrique tombe en panne, faute de bornes de recharge disponibles. Une automobiliste prénommée Pamela s’arrête pour leur proposer son aide. Mais bientôt, Charlie et Aidan sont séparés, et pour Charlie, les véritables ennuis ne font que commencer.



Avec : Kayleigh Ruller (Charlie), Cailin Mc Donald (Pamela), Alex Trumble (Aidan), Emmanuel Jalbert (Owen)

Et à 15h50 « Jamais je n’oublierai ma fille ! » (rediffusion)

Après une séparation difficile, Blair Ayken s’installe dans une nouvelle maison avec sa fille, Lori, espérant enfin pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais son rêve tourne vite au cauchemar lorsque Lori disparaît mystérieusement. À sa grande stupeur, personne ne semble prêt à l’aider ; pire encore, ses proches affirment que Lori est morte dans un accident de voiture dont Blair serait responsable, et que les deux derniers mois passés avec sa fille ne seraient que le fruit de son imagination. Tout semble confirmer cette version, au point de faire vaciller Blair sur sa propre santé mentale. Pourtant, son instinct de mère lui murmure que Lori est vivante — et qu’elle devra se battre envers et contre tous pour la retrouver.

Avec : Kelly Thiebaud (Blair), Matt Hamilton (Simon), Lina Renna (Lori), Alison Wandzura (Cynthia Carmichael)