Ça commence aujourd’hui du 30 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 avril 2025, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Kilos émotionnels : manger jusqu’à l’obsession ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 avril 2025 à 13h55 « Kilos émotionnels : manger jusqu’à l’obsession » (inédit)

Diagnostiqué obèse morbide à seulement 24 ans, Sébastien a eu un véritable électrochoc en entendant le mot « mort » contenu dans ce terme médical. Depuis l’enfance, il utilisait la nourriture comme un refuge pour apaiser ses douleurs intérieures. Un témoignage bouleversant à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Leur père est une femme comme les autres » (rediffusion)

Ce numéro aborde avec sensibilité l’identité et la transition de genre d’un parent, un sujet encore rarement traité à la télévision. Faustine Bollaert, accompagnée d’experts, donne la parole à trois jeunes qui témoignent avec sincérité de leur vécu. Quentin, à 22 ans, apprend que son père se sent femme, un bouleversement qui transforme profondément leur relation. Kélian, lui, découvre il y a deux ans que son père de cœur, Alain, devenu Aline, a entamé sa transition après l’avoir élevé comme famille d’accueil. Enfin, Isis se souvient du choc éprouvé à 5 ans en voyant son père vêtu de vêtements féminins pour sortir faire les courses. Une émission forte, touchante et empreinte d’amour.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 30 avril 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.