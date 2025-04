« Je veux ton mari » : votre téléfilm inédit ce 30 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Je veux ton mari » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 30 avril 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il est adapté d’une histoire vraie et s’intitule « Je veux ton mari ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Je veux ton mari » : l’histoire, le casting

Becky et Jim, un couple marié en crise, décident de se rendre dans un centre de retraite pour couples en difficulté dans l’espoir de raviver leur relation. Ils sont bientôt rejoints par des amis, eux aussi confrontés à des tensions dans leur couple. Mais le séjour, censé être réparateur, prend une tournure inquiétante : les tensions montent, des accusations éclatent, une personne disparaît et une autre est retrouvée morte. Rien n’est aussi paisible qu’il y paraît dans ce refuge.



Avec : Jessica Morris (Becky), Rib Hillis (Jim), Natalie Daniels (Paulina), Alex Trumble (Alan Brant)

Et à 15h50 « L’autre femme de mon mari » (rediffusion)

Sabrina et Fletcher vivent à New York avec leur fille Zoé, une lycéenne. Comptable indépendante, Sabrina gère sa vie professionnelle tandis que Fletcher s’envole tous les deux mois pour Paris dans le cadre de son travail. Mais un jour, une facture de 500 dollars provenant d’une boutique de lingerie parisienne éveille les soupçons de Sabrina. Décidée à en avoir le cœur net, elle prend l’initiative de rejoindre son mari à Paris sans prévenir.

Là-bas, l’accueil glacial de Fletcher la trouble : il semble embarrassé, presque agacé par sa présence. Tout bascule lorsqu’un certain Sergey les aperçoit ensemble au restaurant. Ce que Sabrina ignore encore, c’est que son mari mène une double vie : il a une compagne, Bridgette, et un enfant à Paris. Pire encore, Fletcher est impliqué dans de troubles affaires immobilières orchestrées avec Sergey, le père de Bridgette.

Déterminée à découvrir la vérité et à obtenir justice, Sabrina se lance dans une quête dangereuse. Mais lorsqu’elle se rapproche un peu trop près du secret, Fletcher, prêt à tout pour protéger sa double vie, laisse tomber le masque… et tente de l’éliminer.

Avec : Amy Nuttall (Sabrina), Daniel Lapaine (Fletcher), Dragan Micanovic (Sergey), Chloe Sweetlove (Zoé)