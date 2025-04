Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2025, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, dans le numéro inédit, Faustine accueille des parents de triplés.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2025 à 13h55 « Triplés : ils sont passés de couple à famille nombreuse ! » (inédit)

Souffrant du SOPK, Alexia a entamé un parcours de PMA pour concrétiser son désir de maternité. Lors de la première échographie, elle apprend qu’elle attend des triplés. Nés grands prématurés à seulement 25 semaines, les trois bébés ont surmonté les épreuves, et aujourd’hui, Alexia et Nicolas forment une famille nombreuse et épanouie. Leur témoignage est à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Puberté précoce : comment rassurer son enfant ? » (rediffusion)

Ils grandissent et mûrissent plus tôt que les autres : c’est ce qu’on appelle la puberté précoce. En France, environ 1 300 enfants sont concernés chaque année par cette entrée prématurée dans l’adolescence. Aujourd’hui, Faustine Bollaert et ses invités se pencheront sur les causes de ces bouleversements hormonaux, leurs conséquences, et les meilleures façons d’accompagner ces jeunes au quotidien.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.