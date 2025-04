Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 8 ? (résumé + replay DALS 4 avril 2025)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 8 du 4 avril 2025 – C’est parti pour le huitième prime de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, les couples vont danser avec sur des chansons années 90-2000.





Camille nous informe que Lénie est malade et qu’elle ne pourra pas danser ce soir ! Elle sera de retour dès vendredi prochain.







Publicité





C’est Florent Manaudou et Elsa Bois qui ouvrent erncore le bal sur une samba sur « Je danse le mia » d’IAM. Il est rejoint par ses 2 nièces ! Jean-Marc est ravi, il le félicite et lui offre son fameux « J’achète ». Chris salue son implication alors que Fauve est contente de voir ses progrès. Et Mel

Les notes de Florent : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35pts.



Publicité





Adil Rami et Ana Riera dansent une valse sur une musique des Boyz I Men. Il est rejoint par des amis d’enfance. Mel est ravie, il a montré de l’émotion, mais elle veut plus voir sa « démarche de footballeur ». Jean-Marc salue sa sensibilité et sa douceur, Fauve adore son implication. Mais Chris a encore quelques reproches techniques, il trouve qu’il « danse trop petit ».

Les notes d’Adil : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 10 de Fauve, 8 de Chris, total : 36pts.

Mayane et Christophe Licata dansent une samba sur une chanson de Diams. Chris affirme que son parcours est exemplaire mais elle a manqué de rythme, il a trouvé la technique insuffisante. Mel lui conseille de rester focus et lui donne des conseils. Jean-Marc trouve qu’elle rayonne mais note des dérapages techniques. Fauve lui donne des conseils et salue l’artistique.

Les notes de Mayane : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 5 de Chris, total : 26pts. Elle va en zone rouge.

Claude Dartois et Katrina Patchett dansent un cha-cha sur « Femme like you » de K. Maro. Jean-Marc salue l’artistique mais n’est pas convaincu par la techniquee. Mel est d’accord. Fauve salue son investissement mais elle aimerait qu’il se lâche. Chris pense qu’il décortique encore trop.

Les notes de Claude : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 8 de Fauve, 6 de Chris, total : 28pts

Julie Zenatti et Adrien Caby dansent un paso-doble sur « Les rois du monde » de la comédie musicale Roméo et Juliette. Mel adore sa détermination mais Chris en veut plus. Fauve est d’accord et Jean-Marc salue la technique.

Les notes de Julie : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 32pts

On termine avec Jungeli et Inès Vandamme qui dansent une rumba sur « Sous le vent » de Garou et Céline Dion. Jean-Marc note quelques erreurs techniques et Mel veut qu’il travaille son équilibre. Chris affirme que techniquement ce n’était pas ce qu’il recherchait. Et Fauve rejoint Chris, elle l’a trouvé en manque d’assurance et a vu des problèmes de rythme.

Les notes de Jungeli : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 30pts

Le classement des couples du prime 6

1. Adil et Ana 36pts

2. Florent et Elsa 35pts

3. Julie et Adrien 32pts

4. Jungeli et Inès 30pts

5. Claude et Katrina 28pts

6. Mayane et Christophe 26pts

Et le sixième couple éliminé est…

22h57 : résultat des votes du public. Sont qualifiés : Florent et Elsa, Adil et Ana, Julien et Adrien, et Jungeli et Inès. Claude et Katrina sont donc en face à face contre Mayane et Christophe.

23h10 : le public a choisi de sauver Mayane et Christophe ! Claude Dartois et Katrina Patchett sont donc éliminés ce soir.

Danse avec les Stars, le replay du 4 avril 2025

Rendez-vous le vendredi 11 avril à 21h sur TF1 pour suivre le neuvième prime de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.