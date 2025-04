Danse avec les Stars : qui sont les éliminés de la demi-finale ? (résumé + replay DALS 18 avril 2025)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du quart de finale du 18 avril 2025 – C’est parti pour la demi-finale de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, deux couples seront éliminés et les trois autres décrocheront leur place pour la grande finale !











C’est Lénie et Jordan Mouillerac qui ouvrent le bal. Ils dansent un pasodoble sur « Désenchantée » de Mylène Farmer. Jean-Marc annonce que c’était brillant ! Mel est tout aussi emballée. Et Chris met son premier 10 de la saison !

Les notes de Lénie : 10 de Jean-Marc, 10 de Mel, 9 de Fauve, 10 de Chris, total : 39pts.

Florent Manaudou et Elsa Bois dansent un cha cha. Mel note la joie qu’il avait dans les yeux, mais elle note quelques soucis techniques. Jean-Marc est emballé, il a trouvé ça super beau. Fauve salue sa progression depuis le début tandis que Chris avoue qu’il l’a surpris par son évolution.



Les notes de Florent : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 33pts.

Mayane et Christophe Licata dansent un pasodoble. Fauve les félicite pour leur parcours tandis que Jean-Marc note des erreurs techniques. Mel est émue, elle voit son travail et ses progrès. Et Chris annonce qu’elle est « la petite fée merveilleuse » du programme.

Les notes de Mayane : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 31pts. Ils vont en zone rouge.

Place ensuite à Adil Rami et Ana Riera, qui dansent un american smooth. Mel salue son travail et ses progrès, elle est impressionnée. Jean-Marc est bluffé. Fauve se dit embarquée, elle salue un parcours remarquable. Et Chris se dit impressionné.

Les notes d’Adil : 10 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 39pts.

On termine avec Jungeli et Inès Vandamme qui dansent un quickstep. Chris le félicite, il était là sur la technique et il a kiffé. Fauve retrouve le Joël qui était là au début, mais c’est un peu trop scolaire. Mel est emballé tandis que Jean-Marc salue son énergie.

Les notes de Jungeli : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 34pts

Place à la 2ème épreuve, l’improvisation. Tous, sauf Mayane et Christophe, vont découvrir la danse et la musique au dernier moment. Ils ont 1min45 pour se changer et répéter.

Lénie et Jordan commencent avec une rumba sur « Popcorn salé » de Santa. Les notes de Lénie : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 38pts.

Florent Manaudou et Elsa Bois dansent une rumba sur « Nous on sait » de Pierre Garnier. Les notes de Florent : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 33pts.

Adil Rami et Ana Riera, dansent une salsa sur un titre de Michaël Jackson. Les notes d’Adil : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 9 de Fauve, 10 de Chris, total : 38pts.

Jungeli et Inès Vandamme dansent un cha cha sur « Alexandrie Alexandra » de Claude François. Les notes de Jungeli : 8 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 8 de Chris, total : 36pts

Le classement des couples de la demi-finale

1. Lénie et Jordan 77pts

2. Adil et Ana 77pts

3. Jungeli et Inès 70pts

4. Florent et Elsa 66pts

5. Mayane et Christophe 31pts

Et les finalistes sont…

23h33 : le public a voté, ça s’additionne aux notes des juges. Les deux premiers couples finalistes sont : Lénie et Jordan, et Adil et Ana !

Mayane est donc en face à face contre Florent et Jungeli. Un seul ira en finale !

23h52 : c’est Florent Manaudou et Elsa qui se qualifient ! Jungeli et Mayane sont éliminés.

Danse avec les Stars, le replay du 18 avril 2025

Rendez-vous le vendredi 25 avril à 21h sur TF1 pour suivre la finale de Danse avec les Stars saison 14. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.