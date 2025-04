Demain Nous Appartient spoiler : Audrey sous le choc face à ses enfants qui... (vidéo épisode du 23 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une incroyable surprise qui attend Audrey dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, ses enfants vont lui faire un cadeau inattendu !











Alors qu’Audrey s’apprête à monter dans sa voiture, elle remarque avec surprise qu’elle ne tient pas les bonnes clés. Jack, Lizzie et Jordan tentent de garder leur calme, mais leur excitation est palpable. Et pour cause : les clés qu’Audrey tient sont celles de sa toute nouvelle voiture !

Grâce à ses deux campagnes publicitaires, Jordan a pu se permettre un geste incroyable : offrir une nouvelle voiture à sa mère. Submergée par l’émotion, Audrey ne pourrait être plus heureuse !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1928 du 23 avril 2025 : Audrey reçoit une magnifique surprise

