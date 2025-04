Demain nous appartient : 2 personnages vont faire leur grand retour !

Publicité





C’est officiel ! Les fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » vont bientôt retrouver deux personnages emblématiques : Dorian Curtis (interprété par Rayane Huber) et Luna Aznar (jouée par Paloma Reynaud). Leur retour est prévu pour le vendredi 25 avril 2025, et il promet de chambouler le quotidien des Sétois.











Après plusieurs mois d’absence et alors qu’ils étaient partis en cavale il y a un an, Dorian et Luna reviennent avec de nouvelles intrigues qui risquent de surprendre les téléspectateurs.

Que leur réserve l’avenir ? Ont-ils changé durant leur absence ? Autant de questions qui trouveront bientôt leurs réponses.

Ne manquez pas leur grand retour dès le 25 avril sur TF1 !



