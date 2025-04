C dans l’air du 3 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 3 avril 2025





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5







C dans l’air du 3 avril : invités et le sommaire

⬛ L’historien Fabrice d’Almeida, vice-président de l’université Paris Panthéon Assas et auteur de Génies du mal, rapporte que les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont échangé longuement par téléphone lundi. À l’issue de cet entretien, ils ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales entre la France et l’Algérie.

⬛ Taxe Trump : le choc mondial



La guerre commerciale prend une nouvelle dimension. Depuis les jardins de la Maison-Blanche, Donald Trump a annoncé hier soir, devant un parterre d’invités et muni d’un tableau explicatif, une série de taxes douanières sur les produits importés aux États-Unis. Ces droits de douane, qui varient entre 10 % et 50 % selon le pays d’origine, s’inscrivent dans sa politique de « déclaration d’indépendance économique ». Parmi les plus lourdement touchés, la Chine écopera de taxes à hauteur de 34 %, l’Union européenne de 20 %, tandis que le Royaume-Uni, ancien membre de l’UE, sera taxé à 10 %. D’autres pays comme le Japon (24 %), l’Inde (26 %) ou encore le Vietnam (46 %) figurent également sur la liste. En complément, une taxe universelle de 10 % s’appliquera à tous les pays, en plus des taux spécifiques, dès les 5 et 9 avril 2025.

Avec cette décision, Donald Trump rompt brutalement avec le libre-échange en place depuis plusieurs décennies, optant pour un protectionnisme d’une ampleur inédite depuis les années 1930. L’impact a été immédiat : les marchés asiatiques ont chuté, le dollar et les cours du pétrole ont dégringolé, et les places européennes ont vacillé dès leur ouverture ce jeudi. À Bruxelles, l’Union européenne prépare sa riposte. « L’annonce de Donald Trump sur des droits de douane universels, y compris contre l’Union européenne, est un coup dur pour l’économie mondiale », a déclaré Ursula von der Leyen. Mais la présidente de la Commission européenne assure que l’UE est prête à réagir : « Nous finalisons déjà un ensemble de contre-mesures pour l’acier et nous préparons d’autres actions pour protéger nos intérêts et nos entreprises en cas d’échec des négociations. »

Dans ce climat de tensions, l’Europe s’organise. Un mouvement de boycott des produits américains prend de l’ampleur, particulièrement en France. Lancé initialement au Canada après l’élection de Donald Trump, ce boycott s’étend désormais au Danemark et aux pays nordiques. Sur les réseaux sociaux, des groupes se forment pour partager des alternatives aux marques américaines. Selon une étude Ifop, 62 % des Français soutiennent cette initiative, et un tiers d’entre eux (32 %) déclarent déjà éviter certains produits américains, notamment Coca-Cola, McDonald’s, Starbucks, Tesla ou encore le réseau social X.

Face à cette escalade, quelle sera la réponse de l’Europe ? Quels secteurs seront les plus impactés en France ? Et quelles sont les véritables intentions de Donald Trump ? Nos journalistes ont interrogé le Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz lors de son passage à Paris. Son analyse est à découvrir dans #cdanslair.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 3 avril 2025 à 17h40 sur France 5.