Demain Nous Appartient du 23 avril : Marianne doit prendre une décision capitale (résumé + vidéo épisode 1928 en avance)

Demain nous appartient du 23 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1928 de DNA – Marianne a une décision capitale à prendre ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, les médecins de l'hôpital Saint-Clair sont en désaccord et elle doit trancher !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 23 avril 2025 – résumé de l’épisode 1928

Les médecins ignorent encore la nature de la maladie mortelle qui frappe trois de leurs patients. L’hypothèse avancée par Aaron Leclercq divise l’équipe, mais le temps leur est compté. Un premier décès est déjà à déplorer, et ils refusent de revivre un tel drame. Hélas, la tension monte et des conflits éclatent… William n’est pas du tout du même avis qu’Aaron, il refuse d’appliquer un protocole sans certitude. Samuel se range de l’avis de William tandis que Victoire est plus de l’avis d’Aaron. Marianne doit donc trancher… Elle hésite mais se range derrière l’avis de William. Elle décide d’attendre les résultats, au risque de perdre un nouveau patient.

En enquêtant sur un mystérieux bateau, les enquêteurs découvrent un trafic. De leur côté, Lizzie et Jack prêtent main-forte à Jordan pour tendre un piège à leur mère. Quant à Soizic, guidée par les conseils de Martial, elle se laisse atteindre en plein cœur.



VIDÉO Demain nous appartient du 23 avril – extrait de l’épisode

