HPI : lancement de la saison 5 le 15 mai 2025, toutes les infos

HPI, la saison 5 de la série de TF1 – Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « HPI », portée par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou. En effet, TF1 a annoncé le lancement de la 5ème et dernière saison pour le jeudi 15 mai 2025 à 21h10, à raison d’un épisode inédit par semaine.











HPI, présentation de la saison 5

Les tentatives de Morgane pour améliorer son karma semblent enfin porter leurs fruits : Karadec s’est révélé être le père de son bébé, comme elle l’espérait. Et, alors qu’elle a (encore) perdu sa maison, il a généreusement proposé de l’héberger… Mais essayer de construire une histoire d’amour quand on est déjà co-parents, collègues et colocataires… est-ce vraiment une brillante idée ? Ou plutôt la recette parfaite pour tout faire exploser ?

HPI, résumé de l’épisode 1 de la saison 5

Après la naissance de Léo, Morgane a emménagé avec ses quatre enfants chez Karadec, devenant ainsi son colocataire, coparent… et toujours collègue ! Après un congé parental rythmé par des nuits blanches et des sessions de camping improvisées dans le salon, l’heure de la reprise a sonné pour nos deux héros. Mais entre la fatigue accumulée, les galères de garde d’enfants et une affaire criminelle qui vire rapidement au cauchemar, ces 24 heures pourraient bien s’avérer être les plus longues de leur vie !