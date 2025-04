Rugby Top 14 : suivre le match Bordeaux / La Rochelle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bordeaux / La Rochelle en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite de la 22ème journée de la saison de Top 14 ce samedi soir, Bordeaux-Bègles affronte le Stade Rochelais.





Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce soir, l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) affronte le Stade Rochelais dans un choc très attendu de la 22e journée du Top 14. Le coup d’envoi sera donné à 21h05 au stade Chaban-Delmas à Bordeaux, avec une diffusion en direct sur Canal+.​

Un duel crucial pour le Top 6

L’UBB, actuellement 2e du championnat avec 60 points, vise à consolider sa position en haut du classement. De son côté, La Rochelle, 9e avec 38 points, joue gros dans la course aux phases finales. Une victoire à l’extérieur serait précieuse pour les Maritimes dans cette fin de saison serrée.



Publicité





Historique des confrontations

Les deux équipes se connaissent bien et se sont affrontées à plusieurs reprises ces dernières saisons. Lors de leur dernière rencontre en octobre 2024, La Rochelle s’était imposée 32-22 à domicile. Cependant, en mai 2024, l’UBB avait pris le dessus avec une victoire 34-14 à Bordeaux .​

Enjeux et ambiance

Ce match, souvent surnommé le « derby de l’Atlantique », promet une ambiance électrique au stade Chaban-Delmas. Les supporters des deux camps seront présents en nombre pour encourager leurs équipes respectives dans ce duel décisif pour la suite du championnat.​

Bordeaux / La Rochelle la composition des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Uberti, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Bochaton, 8. Samu, 6. Gazzotti; 5. Cazeaux, 4. Gray ; 3. Falatea, 2. Sa, 1. Poirot

Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Boniface, 18. Petti, 19. Matiu, 20. Diaby, 21. Lesgourgues, 22. Carbery, 23. Taufa.

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Leyds ; 14. Nowell, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Bosmorin ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Haddad-Victor, 8. Alldritt (cap.), 6. Cancoriet ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Atonio, 2. Sutidze, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Paiva, 18. Pa. Boudehent, 19. Botia, 20. Jegou, 21. Berjon, 22. Thomas ou West, 23. Kuntelia.

Bordeaux / La Rochelle en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bordeaux / La Rochelle, 22ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.