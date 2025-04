Demain Nous Appartient spoilers : Victor piégé, Nordine au plus mal, Charles ment, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 28 avril au 2 mai 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 28 avril au 2 mai 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Si vous êtes déjà impatient de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’intrigue sur l’épidémie qui sévit à l’hôpital Saint-Clair.







Dorian et Luna sont de retour à Sète et ça n’annonce rien de bon. Luna semble être la patiente zéro, elle est hospitalisée d’urgence dans un état grave. Pendant ce temps là, l’état de santé de Nordine se dégrade. Il est entre la vie et la mort, William doit le réanimer.

De son côté, Bart cache un secret. Il a rencontré une jeune femme, qu’il est contraint de présenter à Roxane qui débarque à l’improviste. Quant à Valentine, elle doit faire face aux mensonges de Charles…



Jack et Rayane recherchent toujours Jimmy et ils découvrent que Lizzie le connait !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 28 avril au 2 mai 2025

Lundi 28 avril 2025 (épisode 1931) : Les policiers découvrent une preuve chez Brunet. Bart cache quelque chose à son entourage. Les élèves s’immiscent dans la vie privée de leurs professeurs.

Mardi 29 avril 2025 (épisode 1932) : L’état de Nordine s’aggrave considérablement. En se rendant chez Bart, Roxane le surprend en bonne compagnie. Soizic ridiculise Marine devant les collègues de Fred.

Mercredi 30 avril 2025 (épisode 1933) : Après des mois sans le moindre contact, Manon se retrouve face à son cousin. Martial fait l’unanimité chez les Lehaut. Lizzie reconnaît l’inconnu que Jack et Rayane cherchent à retrouver

Jeudi 1er mai 2025 (épisode 1934) : Sans le savoir, Victor tombe dans le piège qu’on lui tend. Adam révèle une information sur Soizic qui intrigue Martial. Valentine découvre un message qui remet tout en question.

Vendredi 2 mai 2025 (épisode 1935) : Dorian braque un établissement bien connu des Sétois. Alors que Valentine lui laisse une dernière chance, Charles préfère lui mentir. De son côté, Jimmy se renseigne sur Jack et Rayane auprès de Lizzie.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 28 avril au 2 mai 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

