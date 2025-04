Demain Nous Appartient spoiler : Bastien choqué par Lilou qui... (vidéo épisode du 28 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Lilou n’en loupe pas une dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, elle va faire un trombinoscope des profs et de leurs compagnes / compagnons pour leur donner des notes !











Et sous les yeux de Bastien, Lilou n’hésite pas à noter Mélody et Georges… Ça agace Bastien mais Lilou continue et insinue sur Georges est moche. Elle enchaine avec François Lehaut et Soizic, mais aussi avec Fred et… Victoire ! Bastien est convaincue que Fred sort avec la belle docteure mais il se trompe. Les notes fusent et ça pourrait bien se retourner contre le groupe d’ados.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1931 du 28 avril 2025 : Lilou note les professeurs en couples

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.