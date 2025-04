Demain Nous Appartient spoiler : Samuel et Michaël identifient l’origine de l’épidémie ! (vidéo épisode du 28 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – L’enquête va enfin avancer concernant l’épidémie qui sévit à Sète dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Michaël et Samuel vont unir leurs forces alors que la police a découvert qu’il s’agit certainement d’un virus venant d’un mystérieux bateau…











Michaël et Samuel, bien protégés avec combinaisons et masques, font la perquisition et les prélèvements ensemble. Dès qu’ils auront les résultats, ils devraient pouvoir sauver Aurore, Nordine et Gabriel, toujours hospitalisés dans un état grave.

Qui a ramené ce bateau à Sète ? Il pourrait bien s’agir de Dorian et Luna, de retour de cavale…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1931 du 28 avril 2025 : Michaël et Samuel identifient l’origine du mal

