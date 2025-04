Plus belle la vie spoiler : Hector disparait, Blanche demande l’aide de Vanessa ! (25 avril 2025)

Publicité





Les choses vont mal tourner pour Hector demain dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 25 avril 2025, Hector va mystérieusement disparaitre !











Alors que Vanessa a fait ses adieux à Hector en lui remettant une offre de rachat de ses parts du groupe, plus tard, Hector est seul dans Marseille et il est totalement désorienté. Il ne sait plus qu’il est à Marseille et pense avoir un train à prendre pour… Caracas !

Quand Blanche appelle Hector car il n’est pas venu à leur rendez-vous, il ne sait même plus qui elle est ! Hector raccroche et laisse Blanche très inquiète. Il s’en va en abandonnant son téléphone…



En fin de journée, Blanche décide d’alerter Vanessa. Elle vient la voir chez elle pour lui annoncer qu’Hector est introuvable et elle lui parle de l’état dans lequel il était au téléphone. Convaincue que la police ne fera rien, Blanche demande à Vanessa de l’aider à le retrouver !