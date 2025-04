Édition spéciale : TF1 et France 2 bouleversent leurs antennes pour les funérailles du Pape François

Publicité





Ce samedi matin, dès 8h, TF1 et France 2 proposent une édition spéciale à l’occasion des funérailles du Pape François. Disparu cette semaine à l’âge de 88 ans, le 266ᵉ souverain pontife avait profondément marqué l’Église catholique et le monde par son humilité, son ouverture et son engagement en faveur des plus vulnérables.











Les deux grandes chaînes françaises bouleversent leur programmation pour retransmettre en direct la cérémonie exceptionnelle qui se tiendra sur la place Saint-Pierre, au Vatican. Journalistes, envoyés spéciaux et invités prestigieux seront mobilisés pour faire vivre aux téléspectateurs ce moment historique et solennel.

Sur TF1, Anne-Claire Coudray prendra l’antenne entourée d’experts religieux et de correspondants à Rome, tandis que France 2 confiera la présentation de cette matinée spéciale à Julian Bugier, accompagné notamment de l’équipe du service religieux et de plusieurs historiens de l’Église.

En direct du Vatican, la cérémonie réunira chefs d’État, dignitaires religieux et fidèles venus du monde entier pour rendre hommage au premier pape d’origine sud-américaine, élu en 2013. Plusieurs prises de parole émouvantes et une messe d’adieu célébrée par son successeur sont attendues.



Un moment de recueillement, d’histoire et d’émotion, à suivre en direct sur TF1 et France 2 à partir de 8h, ce samedi.