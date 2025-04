Ici Tout Commence spoilers : Teyssier face à Vic, un grand retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 28 avril au 2 mai 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 28 avril au 2 mai 2025 – Déjà curieux d'en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c'est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par le choix de Vic, qui refuse de se faire opérer et s’obstine à vouloir suivre le protocole de Doria Fauvel. Mais alerté, Teyssier décide de confronter Vic et de lui faire ouvrir les yeux. Celle-ci disparait alors que sa mère débarque à l’institut. Et Vic prend enfin la décision d’en finir avec Doria !

De son côté, Rose fait face à une grande proposition de Marc : s’installer définitivement chez lui ! Mais c’est à ce moment là que Paul fait son grand retour à l’institut. Que vient-il faire ?

Quant à Inès, son stage avec Teyssier s’annonce épique.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 28 avril au 2 mai 2025

Lundi 28 avril 2025 (épisode 1163) : Vic choisit de suivre la voie de la nature. Chez Leroy, Rose fait le pied de grue. En cours, Malik a sa dose.

Mardi 29 avril 2025 (épisode 1164) : Teyssier décide de faire ouvrir les yeux à Vic. A L’institut, Inès joue des coudes. De son côté, Malik se fait couper l’herbe sous le pied.

Mercredi 30 avril 2025 (épisode 1165) : Vic répond à l’appel de la forêt. A L’institut, Inès apporte sa pierre à l’édifice. Pour sa part, Lionel en fait trop.

Jeudi 1er mai 2025 (épisode 1166) : Vic abat l’arbre qui cachait la forêt. Chez Lionel, Emi prend les devants. De son côté, Rose ouvre la porte.

Vendredi 2 mai 2025 (épisode 1167) : A L’institut, Enzo fait une grande annonce. Chez Leroy, Paul se met à table. Pour sa part, Inès règle ses comptes.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 28 avril au 2 mai 2025

vidéo à venir

