Enquête Exclusive du 13 avril : sommaire du numéro ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 13 avril 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit avec pour thème « Prisons françaises : au bord de l’implosion ? ».





Enquête Exclusive du 13 avril 2025 : votre émission en résumé

La France compte 186 établissements pénitentiaires pour une capacité totale de 62 363 places. Pourtant, ce sont 81 599 détenus qui y sont incarcérés, faisant de notre pays l’un des plus touchés par la surpopulation carcérale en Europe. Cette surcharge chronique engendre des tensions constantes et des situations explosives, plaçant les surveillants pénitentiaires en première ligne. Partout sur le territoire, les agressions contre le personnel se multiplient, avec plus de 4 000 incidents enregistrés chaque année.

Les équipes d’Enquête Exclusive ont obtenu un accès exceptionnel à trois prisons emblématiques pour dévoiler, de l’intérieur, une réalité aussi méconnue qu’inquiétante.



À Fresnes, dans le Val-de-Marne, les détenus vivent dans des conditions d’hygiène déplorables, partageant leur quotidien avec rats et cafards. Cette insalubrité aggrave les tensions et rend la tâche des surveillants d’autant plus difficile. Leur rôle dépasse désormais le cadre du maintien de l’ordre : ils doivent composer avec un mélange explosif de profils, mêlant petits délinquants, détenus radicalisés et personnes atteintes de troubles psychiatriques, ce qui accroît considérablement les risques de violences.

Ces dernières années, les prisons voient affluer un nombre croissant de détenus souffrant de troubles mentaux. Faute de structures adaptées, les établissements pénitentiaires deviennent de fait des substituts aux hôpitaux psychiatriques, sans disposer des moyens nécessaires à une prise en charge adéquate.

À la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris, un autre fléau ronge l’institution : les trafics. Téléphones, drogues, repas livrés par drones… le commerce illégal prospère derrière les murs. Malgré les fouilles inopinées et un dispositif de sécurité renforcé, les surveillants peinent à enrayer cette économie parallèle, alimentée par des réseaux bien rodés et une corruption qui tente de s’implanter.

À Villepinte, en Seine-Saint-Denis, la situation est au bord de la rupture. L’établissement est surpeuplé, mais les incarcérations continuent, transformant chaque nouvelle arrivée en casse-tête logistique. Dans un tel contexte, assurer l’ordre et la sécurité, aussi bien pour les détenus que pour le personnel, relève du défi permanent.

À travers une immersion inédite, Enquête Exclusive lève le voile sur les coulisses d’un système pénitentiaire à bout de souffle. Un voyage au cœur d’un univers où la tension est permanente, et où chaque jour met à l’épreuve les limites de l’institution.

