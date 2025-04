Les Traîtres du 10 avril : la suite de la saison 4 ce soir sur M6 (épisode 2)

Publicité





Les Traîtres du 10 avril 2025, l’épisode 2 ce soir sur M6. Ce jeudi soir, M6 continue la diffusion de la saison 4 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Laurent Maistret et Terence Telle, le jeu continue pour les célébrités encore en course.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Les Traitres du 10 avril 2025 : l’épisode 2 ce soir

La semaine dernière dans l’épisode 1, Eric Antoine a désigné 3 traitres : Adil Rami, Sophie Tapie, et Logfive. Et 2 loyaux ont été éliminés : Laurent Maistret et Terence Telle. Ce soir dans l’épisode 2, vous allez découvrir quel loyal a été éliminé lors du Conseil des Traitres. Et une menace va mettre les candidats à rude épreuve ! Ils devront résister à la tentation, et surtout ne pas croquer le fruit défendu !



"Je sens qu'il y a un piège"

Cette semaine dans les Traîtres, une menace va mettre nos candidats à rude épreuve 😬#LesTraîtres, présenté par @eric_antoine, jeudi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/k6YBAFjPvs — M6 (@M6) April 7, 2025

Les Traîtres, qui sont les 18 candidats encore en compétition ?

Sont encore en course au début de l’épisode 2 : Adeline Toniutti, Adil Rami, Alizé Cornet, Anthony Colette, Bianca Costa, Cospiel, Dominique Tapie, Francis Huster, Hugo André (Leboeuf), Jade Leboeuf, Liane Foly, Logfive, Nicolas Lacroix (Nicoenvrai), Raquel Garrido, Rose Thr, Seth Gueko, Sophie Tapie, et Yoann Riou

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 4

Préparez-vous à plonger dans une nouvelle aventure palpitante avec la prochaine saison des Traîtres, qui vous transporte cette fois dans un lieu à la fois enchanteur et inquiétant : le majestueux Domaine de Bournel, niché au cœur de l’Est de la France. Le jour, le calme règne… mais une fois la nuit tombée, les apparences se fissurent. Sous son manteau d’hiver, le domaine révèle une splendeur glacée, envoûtante, mais trompeuse. Car derrière ce décor de conte de fées se cache une lutte impitoyable, où des alliances de façade dissimulent de redoutables stratégies.

À la lumière vacillante des chandelles, les masques tombent. Les Traîtres, tapis dans l’ombre, avancent leurs pions. Les liens se brisent, les trahisons s’enchaînent… Mais rien n’est joué. Les Loyaux, plus combatifs que jamais, sont bien décidés à démasquer les imposteurs. Cette saison, la tension est à son comble. Chaque regard devient suspect, chaque silence résonne comme une menace. Dans ce jeu où le mensonge règne en maître, une seule certitude : personne n’est à l’abri.