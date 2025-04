Publicité





Grands Reportages du 26 avril 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 26 avril 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Va, vis et redeviens » (inédit)

Pour réaliser leur rêve d’enfant, Nicolas, Magali et les autres ont décidé de tout quitter pour se lancer dans l’aventure d’une vie. Après des mois, parfois des années à mûrir leur projet, ils sont désormais prêts à faire le grand saut vers un nouveau départ. Ils renoncent à leur confort quotidien, à leur CDI pour la plupart, et plongent sans hésiter dans l’inconnu. L’essentiel, c’est de partir… Pour certains, cela signifie traverser le globe, s’éloigner de leurs proches et de leurs repères pour découvrir une nouvelle culture et assouvir leur soif d’expériences. Pour d’autres, quelques centaines de kilomètres suffisent : l’objectif est de se réinventer, de vivre mieux, plus librement et en famille. Changer de vie et repartir de zéro est un pari audacieux, qui demande d’aimer le risque, l’aventure, et d’accepter l’imprévu.

Et à 14h50 « La fièvre du jeu – épisode 3 » (rediffusion)



Casinos, courses hippiques, lotos de village, poker ou tirages du loto… les Français sont de plus en plus nombreux à succomber à l’univers du jeu. Chaque semaine, des dizaines de millions d’euros sont misés. Pour dévoiler les coulisses de ces milieux et décrypter les rouages de cette immense industrie, une équipe de « Grands Reportages » s’est immergée dans cet univers fascinant, en suivant ceux pour qui le jeu est devenu un véritable mode de vie. À travers une série de quatre épisodes, cette collection explore les origines du plaisir, du suspense et de l’adrénaline liés au jeu, tout en levant le voile sur la psychologie des joueurs, des parieurs et des personnes en proie à l’addiction.

