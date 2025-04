Ici tout commence du 1er avril : quel est le lien entre Thelma et Edouard ? (résumé + vidéo épisode 1144 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 1er avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1144 – Mattéo a surpris Thelma et Edouard Fayet dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Mais il est convaincue que Thelma était avec son père et Thelma continue de mentir…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 1er avril 2025 – résumé de l’épisode 1144

Intrigué, Mattéo questionne Thelma au sujet de son entrevue de la veille. Convaincu de l’avoir aperçue en compagnie de son père, il lui demande s’ils se sont finalement réconciliés. Thelma, visiblement mal à l’aise, lui répond de façon évasive… Elle ne lui dit pas qu’il s’agit du père de Solal et fait mine d’être encore remonté contre ses parents. Et pour l’instant, une autre priorité l’anime : regagner la confiance de sa promo, qu’elle décide d’inviter au restaurant du master ce midi !

Au Double A, Thelma s’efforce de préserver les apparences. De leur côté, Vic et Carla sabotent leur propre source de richesse. Pendant ce temps, Gaspard adopte une nouvelle approche avec Cléo.



Ici tout commence du 1er avril 2025 – extrait vidéo

