Ici tout commence du 28 avril : Hortense bouleversée, Teyssier vire Doria ! (résumé + vidéo épisode 1163 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 28 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1163 – Hortense est bouleversée ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Vic a décidé de refuser l’opération et la chimiothérapie ! Elle met sa vie en danger et Hortense est désemparée.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 28 avril 2025 – résumé de l’épisode 1163

Vic a choisi de refuser la chimiothérapie ainsi que l’opération. Elle préfère suivre le protocole plus naturel proposé par la cheffe Fauvel. Pour Hortense, cette décision est totalement incompréhensible. Elle refuse de voir sa sœur se laisser mourir. Désespérée, elle sollicite l’aide d’Enzo, mais sans succès. Le jeune homme, qui connaît bien Vic, sait qu’ils n’ont d’autre choix pour l’instant que d’attendre et d’espérer… S’ils insistent, ils vont la braquer !

Mais Hortense ne peut pas se résigner à laisser Fauvel continuer de manipuler sa soeur. Elle décide alors de tout dire à Teyssier ! Emmanuel décide de virer Doria sur le champs. Gaëtan est sous le choc tandis que Vic panique et s’en prend à Hortense…



Publicité





Pendant ce temps là chez Marc, Rose emménage ! Et pendant ce temps, en cours, Malik en a ras-le-bol.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Paul et Marc en guerre, Alice perdue, les résumés jusqu’au 16 mai 2025

Ici tout commence du 28 avril 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.