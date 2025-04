Ici tout commence du 7 avril : la surprenante demande de Thelma... (résumé + vidéo épisode 1148 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 7 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1148 – La vérité sur Thelma a éclaté et pourtant, la jeune femme va encore faire une surprenante demande à Zoé et Sabri ce soir dans votre série « Ici tout commence ». En effet, Thelma fait comme si de rien était et demande à Zoé et Sabri de ne rien dire !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 7 avril 2025 – résumé de l’épisode 1148

Zoé et Sabri peinent encore à encaisser les révélations sur Thelma. Celle qu’ils croyaient connaître n’était en réalité qu’un leurre. Tous deux ont la désagréable sensation d’avoir été trompés de bout en bout. Pour Sabri, la pilule est d’autant plus dure à avaler qu’il partageait avec Thelma bien plus qu’une simple amitié. De son côté, Thelma adopte une toute autre perspective. Fidèle à sa nature, elle est prête à tout pour préserver son secret. Elle ose alors formuler une demande impensable à l’attention de Sabri et Zoé… Elle veut qu’ils ne répètent à personne qu’elle s’est inventée une vie !

En cuisine, Solal enfonce le clou face à Thelma. Et à l’Institut, Clotilde est sur les nerfs. À la ferme, Alice et Stanislas gagnent en expérience…



Ici tout commence du 7 avril 2025 – extrait vidéo

